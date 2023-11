Svet delavcev RTVS upravo in svet RTVS poziva, naj v vse razprave dosledno vključujeta zaposlene

Ljubljana, 24. novembra - Člani sveta delavcev Radiotelevizije Slovenije (RTVS) so v sklepu, ki so ga sprejeli na današnji dopisni seji, zapisali, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo podatke o poslovanju zavoda ter poskusih reševanja finančne krize. Upravo in svet RTVS so zato pozvali, da v vse razprave o prihodnosti zavoda dosledno vključujeta zaposlene.