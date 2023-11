Novinarski sindikati in KSJS proti krčenju programov in enot RTVS

Ljubljana, 29. novembra - Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS), Sindikat novinarjev Slovenije in konfederacija sindikatov javnega sektorja pozivajo svet zavoda k takojšnjemu umiku sklepa s seje 22. novembra, v katerem so upravi naložili izračune finančnih in kadrovskih učinkov morebitnih ukinitev več programov in enot, pomembnih za RTVS.