Slovenija namenja 200.000 evrov za obnovo bolnišnice v Izjumu

Ljubljana, 30. novembra - Slovenija bo Fundaciji Olene Zelenske namenila 200.000 evrov pomoči za obnovo mestne bolnišnice v mestu Izjum na vzhodu Ukrajine, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve in našteli še nekaj drugih z Ukrajino povezanih projektov, za katere Slovenija v letošnjem letu prispeva humanitarno pomoč.