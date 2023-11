Pirc Musar: Znanost je gonilna sila razvoja, znanstveniki pa premikajo meje znanja

Ljubljana, 29. novembra - Znanost je gonilna sila razvoja, znanstveniki pa tisti, ki premikajo meje znanja in omogočajo družbeni in gospodarski napredek, je na slovesnosti ob razglasitvi prejemnikov Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj ter ambasadorja znanosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot ključnega podpornika znanosti je izpostavila državo.