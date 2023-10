Danilo Zavrtanik in Joso Vukman prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo

Ljubljana, 13. oktobra - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so danes razglasili prejemnike najvišjih državnih nagrad in priznanj v znanosti. Letošnja prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta fizik Danilo Zavrtanik in matematik Joso Vukman. Dobitnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strojnik Jože Vižintin.