Okrogla miza: Zmote v znanosti predstavljajo evolucijo in osnovo znanstvene metode

Ljubljana, 10. novembra - Zgodovina znanosti je polna takšnih in drugačnih zmot, ki pa niso nujno slabe, temveč predstavljajo osnovo znanstvene metode in evolucijo znanosti, so v radijski oddaji na Valu 202 izpostavili sodelujoči znanstveniki. Ob tem so poudarili, da je znanstvena metoda še vedno nekaj najboljšega, kar imamo in k čemur se zatečemo, ko je kriza.