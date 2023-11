V Katarju pogajanja o podaljšanju prekinitve ognja v Gazi

Doha, 29. novembra - V Katarju se danes intenzivno pogajajo o morebitnem podaljšanju začasne prekinitve ognja v Gazi, kar bi omogočilo dodatno stekanje pomoči v enklavo ter izmenjavo talcev in zapornikov. ZDA so sporočile, da sodelujejo z Izraelom, Katarjem in Egiptom ter da se zavzemajo za podaljšanje premirja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.