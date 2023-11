Fajon zadovoljna z delom ekipe na misiji pri ZN v New Yorku

New York, 29. novembra - Slovenija bo z januarjem za dve leti postala članica Varnostnega sveta ZN, že od 1. oktobra pa v njem deluje kot opazovalka. Po oceni zunanje ministrice Tanje Fajon ekipa v New Yorku na čelu z veleposlanikom pri ZN Boštjanom Malovrhom in Samuelom Žbogarjem, ki Slovenijo zastopa v Varnostnem svetu, deluje dobro.