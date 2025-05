VS ZN kot temelj pomorske varnosti izpostavil mednarodno pravo

New York, 21. maja - Spoštovanje mednarodnega prava je osnova za pomorsko varnost, so na torkovi odprti razpravi Varnostnega sveta ZN poudarjali govorniki, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in veleposlanik Slovenije Samuel Žbogar. Razpravo je vodil grški premier Kiriakos Micotakis, katerega država predseduje Varnostnemu svetu ZN.