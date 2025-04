Visoki komisar za begunce obtožil VS ZN, da ne opravlja svojega dela

New York, 28. aprila - Preprečevanje in zaustavljanje vojn, ohranjanje miru in varnosti - to je mandat Varnostnega sveta ZN, je na današnjem zasedanju najpomembnejšega organa ZN dejal visoki komisar za begunce Filippo Grandi. To je vaša odgovornost, ki je kronično ne uresničujete, je dodal na zasedanju, posvečenem beguncem.