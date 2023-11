Hamas osvobodil novih 12 talcev, Izrael izpustil 30 Palestincev

Gaza/Jeruzalem, 28. novembra - Palestinsko gibanje Hamas je danes Rdečemu križu predalo 12 talcev, ki jih je zajelo v začetku oktobra, je potrdila izraelska vojska. Med njimi je deset Izraelcev in dva tuja državljana, ki so že prispeli v Izrael. Kmalu za tem je sledila izpustitev 30 Palestincev iz izraelskih zaporov. To je bila peta izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom.