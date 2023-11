Hamas izpustil novih 12 talcev

Gaza, 28. novembra - Palestinsko gibanje Hamas je danes Rdečemu križu predalo 12 talcev, ki jih je zajelo v začetku oktobra, je potrdila izraelska vojska. Med njimi je deset Izraelcev in dva tuja državljana. Kmalu naj bi sledila tudi izpustitev okoli 30 Palestincev iz izraelskih zaporov. To bo že peta izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom.