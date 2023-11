V Ukrajini zastrupljena žena vodje obveščevalne službe

Kijev, 28. novembra - Žena vodje ukrajinske obveščevalne službe (GUR) Kirila Budanova je bila zastrupljena in se zdravi v bolnišnici, je danes sporočil tiskovni predstavnik GUR Andrij Jusov. Po poročanju lokalnih medijev so v Kijevu že sprožili preiskavo in incident obravnavajo kot poskus umora. Zaradi suma zastrupitve naj bi se zdravilo tudi več uslužbencev GUR.