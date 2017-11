Dosežki slovenskih učenk in učencev na področju državljanske vednosti nad mednarodnim povprečjem

Ljubljana, 7. novembra - Dosežki slovenskih učenk in učencev na področju državljanske vednosti so po rezultatih mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja nad mednarodnim povprečjem, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. Državljanska vednost v Sloveniji se je v primerjavi z letom 2009 povečala, kar velja tudi za večino ostalih držav.