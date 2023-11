Danes znani rezultati mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 28. novembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Pedagoški inštitut bosta danes predstavila rezultate mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2022, ki preverja dosežke učencev na področju državljanske vednosti v 8. razredu osnovne šole. Namen raziskave je ugotoviti, kako se mladi po svetu pripravljajo na aktivno državljanstvo.