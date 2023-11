KSJS: Ministrstvo za zdravje naj nemudoma skliče usklajevanja glede predlaganega interventnega zakona

Ljubljana, 13. novembra - Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in več sindikatov na področju zdravstva je ministrstvo za zdravje pozvalo, naj nemudoma skliče usklajevanja glede predloga interventnega zakona. Ta ob interventnih ukrepih vsebuje tudi sistemske posege v zakonodajo, so opozorili. Kritični so tudi do nekaterih predlaganih rešitev.