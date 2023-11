Glas ljudstva na shodu za zdravstvo o kritičnih razmerah v javnem zdravstvu

Ljubljana, 17. novembra - Iniciativa Glas ljudstva je danes pred stavbo ministrstva za zdravje organizirala Shod za javno zdravstvo, na katerega so povabili ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in zanjo pripravili vprašanja, a se ta shoda ni udeležila. Vlado so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, saj popravnega izpita za javno zdravstvo po njihovem mnenju ne bo.