Razstava Zgodbe pozitivnih sprememb o migracijah gostuje na Ptuju

Ptuj, 28. novembra - Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA nadaljuje turnejo svoje potujoče fotografske razstavo z naslovom Zgodbe pozitivnih sprememb, ki osvešča o različnih vidikih migracij v luči humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja. Po Ljubljani in Trbovljah se tokrat ustavlja na Ptuju.