Na okrogli mizi Platforme Sloga o izzivih prihodnosti

Ljubljana, 7. decembra - Slovenija ima številne priložnosti za ekološki prehod, je bilo slišati na današnji okrogli mizi z naslovom Alternative: Kako do ekonomije blaginje po Glasgowu, ki jo je organizirala Platforma Sloga. Sogovorniki so menili, da sta za spremembe potrebna sodelovanje in zaupanje ljudi, pa tudi iskanje rešitev izven tega, kar imamo za normalno.