Mednarodni dan mladih izpostavlja pomen medgeneracijske solidarnosti

Ljubljana, 12. avgusta - Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so leta 1999 ta dan namenili mladim in opozarjanju na njihov položaj, vlogo v družbi, pravice in dolžnosti. Tokratna tema je medgeneracijska solidarnost. S tem ZN poudarjajo, da mora svet izkoristiti poln potencial vseh generacij in da je medgeneracijska solidarnost bistvena za trajnostni razvoj.