Potujoča razstava platforme SLOGA bo osveščala o različnih vidikih migracij

Ljubljana, 13. novembra - V Platformi nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA so pripravili potujočo fotografsko razstavo z naslovom Zgodbe pozitivnih sprememb, ki bo ozaveščala o različnih vidikih migracij v luči humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja. Razstava svojo pot začenja popoldne v prostorih Gimnazije Vič, so napovedali.