Na območju Gaze se danes nadaljuje prekinitev spopadov

Gaza, 28. novembra - Na območju Gaze se danes nadaljuje izvajanje dogovora o prekinitvi spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Dogovor je v veljavo stopil v petek in naj bi prvotno trajal do danes, a sta se vpleteni strani v ponedeljek uspeli dogovoriti o podaljšanju prekinitve spopadov za dva dni.