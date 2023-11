Ovse naj bi dosegel dogovor o Malti kot predsedujoči v 2024

Dunaj, 27. novembra - Sodelujoče države pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so dosegle dogovor, po katerem bo predsedovanje organizaciji prihodnje leto prevzela Malta. Novico je na družbenem omrežju X danes objavil trenutno predsedujoči Ovseju Bujar Osmani. S tem so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA preprečili krizo vodenja v Ovseju.