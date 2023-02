Delegati članic Ovseja pozvali k pregonu odgovornih za vojne zločine v Ukrajini

Dunaj, 24. februarja - Delegati članic Parlamentarne skupščine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so danes razpravljali o vojnih zločinih, zločinih proti človeštvu in genocidu nad ukrajinskim ljudstvom. Ob tem so pozvali k obrambi Ukrajine in pregonu odgovornih za vojne zločine v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.