Ovse kritična do medijske moči vladajoče poljske stranke PiS

Varšava, 16. oktobra - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je danes kritizirala poljsko vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS), češ da je ta med parlamentarnimi volitvami izkoriščala svojo medijsko moč. Ob tem je opozorila, da je poljska javna radiotelevizija pogosto jasno dajala prednost stranki PiS in hkrati bila odkrito sovražna do opozicije.