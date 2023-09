Fajon na Dunaju podprla delovanje Ovseja v Ukrajini

Dunaj, 26. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes na Dunaju udeležila zasedanja okrepljenega Stalnega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in 67. generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Podprla je prisotnost Ovseja v Ukrajini in izpostavila potrebo po zagotavljanju miroljubnega iranskega jedrskega programa.