KSJS: Ministrstvo za zdravje naj nemudoma skliče usklajevanja glede predlaganega interventnega zakona

Ljubljana, 13. novembra - Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije so ministrstvo za zdravje pozvali, naj nemudoma skliče usklajevanja glede predloga interventnega zakona. Ta ob interventnih ukrepih vsebuje tudi sistemske posege v zakonodajo, so opozorili.