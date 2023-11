Izraelske sile na jugu Libanona streljale na pripadnike misije ZN

Bejrut/Tel Aviv, 25. novembra - Mirovna misija Združenih narodov v Libanonu (Unifil) je danes sporočila, da so izraelske oborožene sile streljale na eno od njihovih patrulj na jugu Libanona v bližini vasi Ajtarun ob izraelski meji, pri čemer žrtev ni bilo. Pred tem so z območja prihajala tudi poročila o izmenjavi ognja med izraelsko vojsko in oboroženim gibanjem Hezbolah.