Rusija okrepila napade na mesto Avdijivka

Kijev, 24. novembra - Ruska vojska je sprožila že tretji obsežni napad na Avdijivko na vzhodu Ukrajine in sistematično obstreljuje središče mesta, je danes sporočil vodja vojaške uprave Avdijivke Vitalij Barabaš. Opozoril je, da napadi potekajo z vseh smeri in dodal, da so v zadnjem tednu evakuirali več kot sto prebivalcev. Trenutno v mestu živi le še 1350 ljudi.