Tatovi v Podgorici izkopali luknjo skozi zid trgovine in ukradli več kot 250 očal

Podgorica, 24. novembra - Tatovi v Podgorici so v noči s srede na četrtek iz ene od trgovin z očali ukradli več kot 250 sončnih očal znanih blagovnih znamk. V trgovino so vlomili tako, da so izkopali luknjo skozi zid iz sosednjega lokala. Črnogorski mediji idejo za tatvino pripisujejo primeru iz septembra, ko so storilci v Podgorici izkopali predor do sodišča.