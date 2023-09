Črnogorske oblasti po odkritju tunela na sodišču v Podgorici iščejo šest osumljencev

Podgorica, 14. septembra - Potem ko so v skladišču višjega sodišča v Podgorici v začetku tedna odkrili tunel, ki vodi do stanovanja v zgradbi nasproti sodišča, so oblasti sporočile, da iščejo najmanj šest osumljencev. Iz skladišča naj bi po navedbah črnogorskega časnika Vijesti ukradli več pištol, ki so bile dokazno gradivo proti šefom organiziranih kriminalnih skupin.