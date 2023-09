Na sodišču v Podgorici odkrili tunel, domnevno za pobeg

Podgorica, 13. septembra - Na višjem sodišču v Podgorici so nedavno odkrili tunel, ki vodi od skladišča sodišča do stanovanja v poslopju nasproti sodišča. Sprva so menili, da so ga nepridipravi izkopali, da bi ukradli v skladišču shranjeno dokazno gradivo ali zaplenjena mamila, a po prvih podatkih niso ukradli ničesar. Domnevajo, da so morda načrtovali pobeg.