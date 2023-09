V Črni gori po odkritju predora kazensko ovadili šest osumljencev

Podgorica, 22. septembra - Črnogorske oblasti so po nedavnem odkritju podzemnega predora, ki vodi od skladišča višjega sodišča v Podgorici do stanovanja nasproti sodišča, vložile kazenske ovadbe proti štirim Srbom in dvema še neidentificiranima osebama. Osumljenci so zapustili državo na dan odkritja tunela, je danes sporočil črnogorski notranji minister Filip Adžić.