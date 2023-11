V angleškem Bathu v osmih letih našteli 1250 novih vrst insektov

London, 25. novembra - Prostovoljci in strokovnjaki so na 37 hektarjev veliki mestni kmetiji v britanskem mestu Bath v zadnjih osmih letih odkrili 1250 novih vrst insektov. Pri tem so zabeležili 30 vrst insektov, ki so bili na območju prej prisotni le poleti, zdaj pa so celo leto. Spremembe pripisujejo segrevanju ozračja, je pred dnevi poročal britanski Guardian.