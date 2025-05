V Vesni vlado opozarjajo na nesprejemljivost neuresničenih predvolilnih obljub

Ljubljana, 12. maja - V Vesni - zeleni stranki aktualno vlado opozarjajo na nesprejemljivost prelomljenih okoljskih zavez, med katerimi so sprejetje podnebnega zakona, naslavljanje slabe kakovosti zraka, neurejenost področja zvočnega onesnaževanja in uvedba kavcijskega sistema. Vlado pozivajo, naj podnebni zakon potegne iz predala in ga vloži v parlamentarno proceduro.