Na konferenci o pomembnosti krepitve odpornosti na ravni lokalnih skupnosti

Ljubljana, 10. aprila - Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov so skupnosti v Sloveniji vse bolj ranljive, so poudarili udeleženci nacionalne konference Dovolj za vse v organizaciji Fokusa in Umanotere. Ob tem so še posebej izpostavili pomembnost zagona projektov, ki na ravni lokalnih skupnosti krepijo odpornost na posledice podnebnih sprememb.