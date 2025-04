Nevladniki kritični do odložitve obravnave predloga podnebnega zakona

Ljubljana, 28. aprila - Odložitev obravnave predloga podnebnega zakona je še ena od prelomljenih obljub vlade ter še en udarec v nizu zamud in neizkoriščenih priložnosti na področju podnebne politike, so ocenili v Umanoteri, Greenpeace Slovenija ter Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Vlado so pozvali, naj namesto odlašanja zakon čim prej sprejme.