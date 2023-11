Izraelske sile pridržale direktorja bolnišnice Al Šifa

Gaza, 23. novembra - Izraelska vojska je danes pridržala direktorja bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza Muhamada Abu Salmijo in ga predala izraelski varnostni agenciji (ISA) na zaslišanje. Še naprej pa iz oblegane bolnišnice evakuirajo bolnike. Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca so evakuirali še 190 pacientov, spremljevalcev in zaposlenih.