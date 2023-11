SKS: Ob Čukovem romanu Fojba zgodovinsko-sociološki pogled na kraška brezna

Ljubljana, 23. novembra - Na Besedni postaji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so zgodovinarka Marta Verginella, sociolog Igor Škamperle in pisatelj Marij Čuk spregovorili na temo romana Fojba. Na pogovoru Fojbe: Še vedno odprta rana so naslovili več zgodovinsko-socioloških vprašanj o tragediji, ki je deležna velike politične manipulacije, zlasti z italijanske strani.