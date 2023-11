SKS: Saša Pavček in Barbara Cerar o prepletu igralskega in literarnega ustvarjanja

Ljubljana, 22. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je v pogovoru Igralke, ki pišejo, Anže Okorn s Sašo Pavček in Barbaro Cerar danes predstavil njuno gledališko-literarno prepletanje ter knjigi: avtobiografsko delo Saše Pavček v Živi ogenj gledališča in roman Barbare Cerar Pretežno jasno, pa tudi Miro Furlan in njeno avtobiografijo.