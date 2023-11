SKS: O Sloveniji kot častni gostji na knjižnih sejmih v Frankfurtu in Bologni

Ljubljana, 22. novembra - Na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma je danes potekal pogovor na temo Od Frankfurta do Bologne. Sodelujoči so menili, da je bila predstavitev Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu uspešna. Spregovorili so tudi o tem, kaj Slovenijo čaka na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni, kjer bo častna gostja leta 2024.