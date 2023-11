SKS: Raziskovalke o pomenu znanstvenic nekdanjega skupnega jugoslovanskega prostora

Ljubljana, 23. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je pod okriljem ZRC SAZU potekal pogovor z raziskovalkami, ki so soustvarile monografijo Naše znanstvenice. V knjigi so predstavljene biografije znanstvenic nekdanje Jugoslavije, ki so zaznamovale svoja znanstvena področja, čeprav večinoma niso imele ugleda, ki je pripadal njihovim kolegom.