Vlada potrdila predlog zakona o obnovi po ujmi

Ljubljana, 23. novembra - Vlada je danes skladno z napovedmi na dopisni seji potrdila predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi. Zakonski predlog vsebuje okoli 150 členov in posega na številna področja, omogočil pa naj bi hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.