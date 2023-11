Boštjančič: Leta 2024 v ospredju ukrepi za pomoč po poplavah

Ljubljana, 18. novembra - Vlada je morala zaradi naravnih nesreč spremeniti prioritete ter proračunske cilje in strategijo prilagoditi tako, da se v čim krajšem času sanirajo posledice poplav in plazov. "V ospredju so zato ukrepi za obnovo in pomoč po poplavah," je predlog sprememb proračuna za leto 2024 v DZ predstavil finančni minister Klemen Boštjančič.