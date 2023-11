V veljavi novela interventnega zakona po poplavah

Ljubljana, 21. novembra - Z današnjim dnem je začela veljati novela interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Med bistvenimi rešitvami so predplačila za sanacijo stanovanj, ureditev odstranitve ogroženih objektov ter ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka.