Vlada bo predvidoma potrdila predlog zakona o obnovi po avgustovski ujmi

Ljubljana, 22. novembra - Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, ki bo podrobno opredelil sanacijo po poplavah in plazovih ter vire njenega financiranja. Medtem ko so splošni namen zakona in številni napovedani ukrepi sprejeti pozitivno, pa so v gospodarstvu močno nezadovoljni zaradi predvidenih dodatnih obremenitev.