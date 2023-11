Junaštva Rudolfa Maistra in borcev za severno mejo so se spomnili tudi v Kranju

Kranj, 23. novembra - Generalu Rudolfu Maistru in borcem za severno mejo so se ob današnjem prazniku poklonili tudi v Kranju, kjer je Maister skupaj s svojo družino preživel sedem mladostniških let. Kot je izpostavil kranjski podžupan Janez Černe, se danes spominjamo Maistrovega junaštva, odločnosti in predanosti narodu.