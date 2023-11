Pirc Musar: General Maister se je boril za svobodo in mir, za slovenstvo

Ljubljana, 23. novembra - General Rudolf Maister je v noči na 23. november 1918 razorožil nemško zeleno gardo in jo izgnal iz Maribora. To pogumno dejanje je po mnenju predsednice republike Nataše Pirc Musar pomembno vplivalo na tok zgodovine našega naroda v 20. stoletju. "Maister je vedel, za kaj se je boril: za svobodo in mir, za slovenstvo," je zapisala v poslanici.