Golob: Naših ciljev ne moremo doseči, če ne delamo skupaj

Ljubljana, 23. novembra - V generalu Rudolfu Maistru danes vidimo zgled ter sledimo vrednotam, s katerimi so naši predniki zagotovili naš obstoj, kulturo in jezik, je poudaril premier Robert Golob. "Znanje, svoboda, sodelovanje in solidarnost so temelj naših ukrepov in načrtov. Naših ciljev pa ne moremo doseči in naših težav ne moremo rešiti, če ne delamo skupaj," je dodal.