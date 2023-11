Mesec: Maister dal pomembno lekcijo, da se nam majhnosti ni treba bati

Maribor, 22. novembra - Rudolf Maister je Slovencem dal pomembno lekcijo, da se nam svoje majhnosti ni treba bati. To je v slavnostnem govoru na osrednji državni proslavi na predvečer dneva Rudolfa Maistra nocoj v Mariboru dejal podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec. Pozval je tudi k solidarnosti v Sloveniji, Ukrajini in Palestini.